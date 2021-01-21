В Вырице зафиксирована незаконная вырубка леса — фото

Житель Гатчинского района сообщил в группе «Дежурный по Ленобласти» о незаконной вырубке леса за гаражами на улице Лужская в Вырице.

“В Вырице, за гаражами на улице Лужская идет регулярная вырубка леса для отопления тех самых «лужских» гаражей”, — говорится в сообщении

По его словам, деревья валят те, у кого есть выходы из гаража прямо на сторону леса, и в основном вечером и ночью. В группе добавляется, что максимальное наказание за незаконную вырубку леса — от двух до семи лет лишения свободы.