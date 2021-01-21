В Вырице зафиксирована незаконная вырубка леса — фото

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

Житель Гатчинского района сообщил в группе «Дежурный по Ленобласти» о незаконной вырубке леса за гаражами на улице Лужская в Вырице. 

В Вырице зафиксирована незаконная вырубка леса - фото незаконная вырубка леса, Ленобласть, Гатчинский район, Вырица
В Вырице зафиксирована незаконная вырубка леса - фото незаконная вырубка леса, Ленобласть, Гатчинский район, Вырица
В Вырице зафиксирована незаконная вырубка леса - фото незаконная вырубка леса, Ленобласть, Гатчинский район, Вырица
В Вырице зафиксирована незаконная вырубка леса - фото незаконная вырубка леса, Ленобласть, Гатчинский район, Вырица
“В Вырице, за гаражами на улице Лужская идет регулярная вырубка леса для отопления тех самых «лужских» гаражей”, — говорится в сообщении.

По его словам, деревья валят те, у кого есть выходы из гаража прямо на сторону леса, и в основном вечером и ночью. В группе добавляется, что максимальное наказание за незаконную вырубку леса — от двух до семи лет лишения свободы.

Вам будет интересно
В Вырице зафиксирована незаконная вырубка леса - фото незаконная вырубка леса, Ленобласть, Гатчинский район, Вырица
Под Выборгом обнаружили вырубку леса. Прокуратура инициировала проверку
Рядом с озером Высокинское в Выборгском районе обнаружили вырубку деревьев. Законность деятельности по уничтожению природных ресурсов проверила прокуратура. Выяснилось, что вырубка...
16.12.2020 288
Автор