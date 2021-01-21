Ленобласть направит на решение проблем дольщиков свыше 800 млн рублей

Эти деньги поступят в Фонд защиты прав дольщиков в конце января-начале февраля и уйдут на выплаты компенсаций обманутым дольщикам

Зампред правительства региона Михаил Москвин сообщил в ходе конференции с Фондом защиты прав дольщиков, что в 2019 году в Фонд было перечислено 619 млн рублей, в 2020 году — 500 миллионов рублей, в 2021 году планируется направить 800 млн.

«Итого регион перечислит около 2 млрд рублей. Этих денег достаточно для выплаты всех компенсаций по всем 24 объектам, по которым уже приняты такие решения. Также этих средств хватает для старта строительных процессов по остальным домам, где есть решение набсоветов Фонда»,- сказал Михаил Москвин.

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Напомним, в Ленобласти за год введен в эксплуатацию 21 долгострой. Регион оказался в числе лучших по России по количеству завершенных проблемных объектов долевого строительства. Также ранее сообщалось, что Ленобласти определили семь долгостроев, которыми займутся в первую очередь. Речь идет о ЖК «Тридевяткино царство», ЖК «Солнце», ЖК «Жар-Птица», ЖК «Финские кварталы», ЖК «Яркий», ЖК «Демидовский парк», ЖК «Итальянский квартал».