Ленобласть направит на решение проблем дольщиков свыше 800 млн рублей

Эти деньги поступят в Фонд защиты прав дольщиков в конце января-начале февраля и уйдут на выплаты компенсаций обманутым дольщикам
Зампред правительства региона Михаил Москвин сообщил в ходе конференции с Фондом защиты прав дольщиков, что в 2019 году в Фонд было перечислено 619 млн рублей, в 2020 году — 500 миллионов рублей, в 2021 году планируется направить 800 млн.
Напомним, в Ленобласти за год введен в эксплуатацию 21 долгострой. Регион оказался в числе лучших по России по количеству завершенных проблемных объектов долевого строительства. Также ранее сообщалось, что Ленобласти определили семь долгостроев, которыми займутся в первую очередь. Речь идет о ЖК «Тридевяткино царство», ЖК «Солнце», ЖК «Жар-Птица», ЖК «Финские кварталы», ЖК «Яркий», ЖК «Демидовский парк», ЖК «Итальянский квартал».