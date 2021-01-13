Госстройнадзор обозначил сроки завершения восьми долгостроев в Ленобласти

В комитете государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленобласти рассказали, на какой стадии находятся восемь долгостроев, переданных региональному фонду защиты прав дольщиков.

Третий корпус ЖСК «Поляны» проходит экспертизу, начало стройки запланировано на конец марта.

До 15 февраля экспертизу должна пройти вторая очередь «Елки вилладж».

Началось строительство трех домов ЖК «Город детства». Сдать их планируют в сентябре 2021 года.

Рассматривается проектно-сметная документация по 12 корпусам ЖК “Шотландия”. Выход на стройку — апрель.

В конце апреля запланировано начало строительства шести корпусов «Щегловской усадьбы» .

ЖК “Тареал” в конце января выходит на регистрацию в Росреестре для передачи прав на объект региональному Фонду.

По ЖК “Янинский каскад” и ЖК “Рябиновый сад” заключили договор на разработку проектно-сметной документации. Проект должен поступить в экспертизу в апреле.

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Напомним, в Ленобласти за год введен в эксплуатацию 21 долгострой. Регион оказался в числе лучших по России по количеству завершенных проблемных объектов долевого строительства.