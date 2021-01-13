Госстройнадзор обозначил сроки завершения восьми долгостроев в Ленобласти

В комитете государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленобласти рассказали, на какой стадии находятся восемь долгостроев, переданных региональному фонду защиты прав дольщиков.
- Третий корпус ЖСК «Поляны» проходит экспертизу, начало стройки запланировано на конец марта.
- До 15 февраля экспертизу должна пройти вторая очередь «Елки вилладж».
- Началось строительство трех домов ЖК «Город детства». Сдать их планируют в сентябре 2021 года.
- Рассматривается проектно-сметная документация по 12 корпусам ЖК “Шотландия”. Выход на стройку — апрель.
- В конце апреля запланировано начало строительства шести корпусов «Щегловской усадьбы».
- ЖК “Тареал” в конце января выходит на регистрацию в Росреестре для передачи прав на объект региональному Фонду.
- По ЖК “Янинский каскад” и ЖК “Рябиновый сад” заключили договор на разработку проектно-сметной документации. Проект должен поступить в экспертизу в апреле.
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Напомним, в Ленобласти за год введен в эксплуатацию 21 долгострой. Регион оказался в числе лучших по России по количеству завершенных проблемных объектов долевого строительства.