Рабочий, из-за которого погиб монтажник в метро, оштрафован на 60 тысяч рублей

Василеостровский районный суд закрыл уголовное дело в отношении Дмитрия Г. Его обвиняли в нарушении правил безопасности, повлекшем смерть рабочего.

Еще 8 июня 2020 года руководитель электрослесарей-монтажников, работавших в шахте метро, дал поручение одному из работников использовать подъемный механизм с истекшим сроком службы.

Конструкция опрокинулась, рабочий упал с высоты и погиб. ОАО «Метрострой» выплатило семье погибшего 1 млн рублей. А виновному в смерти рабочего Дмитрию Г. назначили штраф в 60 тысяч рублей.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что за взятку задержан экс-сотрудник ГИБДД. Он мог прикрыть пьяного виновника смертельного ДТП под Приозерском.