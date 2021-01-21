В отношении бывшего инспектора ДПС ОГИБДД по Призерскому району Валерия Г. 21 января возбуждено уголовное дело. Его подозревают в получении взятки в 100 тысяч рублей.

По версии следствия, в 2016 году подозреваемый выехал на оформление ДТП, в котором погибли два человека. Погибшие находились в одном автомобиле. Водитель второго – житель Приозерска – был нетрезв, на машине не было номеров.

Пьяный водитель предложил инспектору не отправлять его на медицинское освидетельствование за 100 тысяч рублей. Часть суммы передал на месте, остальное – через посредника.

Валерий Г. уволился из органов в ранге капитана и в должности заместителя командира отдельного батальона № 2 ГИБДД. Пьяный водитель-взяточник был признан виновником аварии и отсидел за это три года. Если бы было зафиксировано алкогольное опьянение в момент аварии, ему грозили от 8 до 15 лет лишения свободы.

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