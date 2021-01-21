В 2020-м году петербургский Пулково трижды признавали лучшим из 75 европейских аэропортов.

По итогам IV квартала 2020 года Пулково в третий раз возглавил список лучших аэропортов Европы. Такое заключение сделал Международный совет аэропортов (Airports Council International).

Как передали в пресс-службе ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы», в аэропорту Пулково лучше всех в Европе обслуживают пассажиров. Воздушную гавань оценивали по 34 критериям, в числе которых были доступность навигации, чистота, доступность кафе.