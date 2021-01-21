Предприниматель сорвал ремонт дороги в деревне Владимировка

Ленинградское УФАС России внесло сведения об ИП Кевнаксзян А. Р. в реестр недобросовестных поставщиков.
Администрация Низинского поселения заключила с предпринимателем контракт на ремонт дороги в деревне Владимировка в октябре 2020 года. Работу необходимо было выполнить в течение 30 дней. Стоимость контракта – 2,9 миллиона рублей.
Видя, что исполнителю не начинает ремонт, заказчик в письменной форме напомнил ему об обязательствах. Предприниматель без объяснения причин предложил расторгнуть контракт по соглашению сторон, так как работу выполнить не может.
На повторные запросы исполнитель не ответил и на заседание УФАС не явился. Ведомство усмотрело в его действиях признаки недобросовестного поведения.