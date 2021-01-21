Они посчитали использование подобных средств в повседневной жизни нецелесообразным.
На фоне коронавирусной пандемии в Европе начали вводить обязательное ношение масок с респираторами класса защиты FFP2. Эксперты рассказали, насколько такие средства эффективнее простых медицинских масок, пишет «РИА Новости».
По их словам, маски с респираторами отфильтровывают больше вредных частиц, однако в повседневной жизни — в магазинах, в транспорте и на улице — их носить нецелесообразно.
«Для магазинов и транспорта вполне достаточно обычной гигиенической маски. Потому что с масками FFP несопоставимо выше цена, чем необходимость достигаемого ими результата», — пояснил специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.