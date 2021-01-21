Они посчитали использование подобных средств в повседневной жизни нецелесообразным.

На фоне коронавирусной пандемии в Европе начали вводить обязательное ношение масок с респираторами класса защиты FFP2. Эксперты рассказали, насколько такие средства эффективнее простых медицинских масок, пишет «РИА Новости».

По их словам, маски с респираторами отфильтровывают больше вредных частиц, однако в повседневной жизни — в магазинах, в транспорте и на улице — их носить нецелесообразно.