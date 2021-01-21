Содержание автопарка администрации Соснового Бора обойдется в 1,6 млн рублей

Из бюджета Ленобласти для поддержания в порядке автомобилей руководства Сосновоборского района выделят больше полутора миллионов рублей.
Информация о контракте появилась на сайте госзакупок. Онлайн аукцион назначен на 29 января. По техническому заданию исполнитель должен будет проводить диагностику, техобслуживание и ремонт автотранспорта администрации. Стоимость контракта составит 1 млн 600 тысяч рублей.
В перечень марок автомобилейй, которые нужно будет обслуживать попали: три Skoda Oktavia, два Ford Focus, Ford Mondeo, Ford Explorer, Ford Tyrneo, Renault Duster, Peugeot Boxer и Kia Optima.
Контракт будет рассчитан на весь 2021 год.
Вам будет интересно
Стало известно, что на ремонт и техническое обслуживание автомобилей правительства Ленобласти за два года потратят почти 35 млн рублей. Информация об...
22.12.2020 274