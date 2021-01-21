Содержание автопарка администрации Соснового Бора обойдется в 1,6 млн рублей

Автор: Анастасия Щербакова
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Из бюджета Ленобласти для поддержания в порядке автомобилей руководства Сосновоборского района выделят больше полутора миллионов рублей. 

Информация о контракте появилась на сайте госзакупок. Онлайн аукцион назначен на 29 января.  По техническому заданию исполнитель должен будет проводить диагностику, техобслуживание и ремонт автотранспорта администрации. Стоимость контракта составит 1 млн 600 тысяч рублей.

В перечень марок автомобилейй, которые нужно будет обслуживать попали: три Skoda Oktavia, два Ford Focus, Ford Mondeo, Ford Explorer, Ford Tyrneo, Renault Duster, Peugeot Boxer и Kia Optima.

Контракт будет рассчитан на весь 2021 год.

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22.12.2020 274
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