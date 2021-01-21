В Приморском районе женщина покончила с собой, скинувшись с высотки

В Петербурге на улице Плесецкой днем 21 января обнаружили женщину без признаков жизни. Судя по травмам, она упала с высоты многоэтажного дома.

Погибшей оказалась сотрудница управляющей компании «Северный стиль», которая осуществляла обслуживание данного дома. Руководство предприятия подтвердило о смерти управдома. Также они сообщили, что женщина брала ключи от крыши здания.

Полиция выясняет все обстоятельства смерти. Следствие склоняется к тому, что сотрудница управляющей компании решила свести счеты с жизнью добровольно. Коллеги погибшей утверждают, что проблем с психологическим здоровьем у нее не наблюдались.