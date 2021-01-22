В Кингисеппе неизвестный выкинул из окна собаку в пакете

Автор: Гузель Галимова
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По словам очевидцев, собаку выбросили из окна дома №25 по улице Большой Советской в Кингисеппе.

Пес, к счастью, выжил. Его в скором времени покажут ветеринару, из видимых повреждений: ссадины и травма головы. 

“Ищем соседей этого бедного песика, которого выкинули из окна. <…> Если вы узнали в нем своего соседа, очень просим указать на него, можно в личку, анонимность гарантируем! Такая жестокость не должна пройти мимо!” — написали в группе «Кингисепп | KNG».
В Кингисеппе неизвестный выкинул из окна собаку в пакете собака, Ленобласть, Кингисепп, живодеры
В Кингисеппе неизвестный выкинул из окна собаку в пакете собака, Ленобласть, Кингисепп, живодеры
В Кингисеппе неизвестный выкинул из окна собаку в пакете собака, Ленобласть, Кингисепп, живодеры
В Кингисеппе неизвестный выкинул из окна собаку в пакете собака, Ленобласть, Кингисепп, живодеры
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В Кингисеппе неизвестный выкинул из окна собаку в пакете собака, Ленобласть, Кингисепп, живодеры
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