В Кингисеппе неизвестный выкинул из окна собаку в пакете

По словам очевидцев, собаку выбросили из окна дома №25 по улице Большой Советской в Кингисеппе.
Пес, к счастью, выжил. Его в скором времени покажут ветеринару, из видимых повреждений: ссадины и травма головы.
“Ищем соседей этого бедного песика, которого выкинули из окна. <…> Если вы узнали в нем своего соседа, очень просим указать на него, можно в личку, анонимность гарантируем! Такая жестокость не должна пройти мимо!” — написали в группе «Кингисепп | KNG».
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