Потерявшуюся во Всеволожске собаку нашли на льдине у Кронштадта

Удивительная история спасения собаки по кличке Альма случилась в Ленобласти. Питомец потерялся еще месяц назад во Всеволожске, а нашли ее замерзающей на плавающей льдине у берегов Кронштадта.

Историю спасения опубликовали в группе Дежурный по Ленобласти. В 9 часов утра 20 января волонтёру Кошкиспас позвонили и сообщили, что на глыбе льда находится собака, которая в попытках выбраться из ловушки, несколько раз успела попасть в холодную воду. На спасательную операцию выехали волонтеры. На месте они обнаружили сильно истощенную и замерзшую Альму.

Чуть позже нашлись и хозяева собаки — ими оказались жители Всеволожска. Они рассказали, что Альма сбежала месяц назад, испугавшись взрывов салютов.