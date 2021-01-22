Всего в конкурсе участвуют 85 педагогов из всех российских регионов.

Петербургский учитель математики гимназии № 166 Центрального района Иван Меньшиков будет представлять Северную столицу на федеральном конкурсе «Учитель года России — 2020». Меньшиков уже становился лидером городского конкурса педагогических достижений в минувшем году, пишет «Moika78».

Губернатор Александр Беглов пожелал педагогу успехов, напомнив, что петербургские учителя не раз завоевывали первые места в подобных состязаниях.

Пятерых финалистов объявят 1 февраля, абсолютного победителя выберут 2 февраля. Отмечается, что конкурс должен был завершиться до Нового года, однако его вынужденно перенесли из-за пандемии.