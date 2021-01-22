Депутата из Выборгского района подозревают в мошенничестве на 3 млн рублей

В отношении депутата Высоцкого городского поселения Выборгского района Ленинградской области возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Как сообщает ИА Regnum, речь идет о депутате муниципального совета от фракции «Единая Россия» Наталье Кирст. По версии следствия, подозреваемая присвоила служебную квартиру стоимостью более 3 млн рублей.

Для этого она обратилась к главе муниципального образования с заявлением о приватизации служебной квартиры. При этом утаила сведения о наличии права собственности на другие жилые помещения. Таким образом, подозреваемая обманом получила разрешение на незаконную приватизацию.

За это преступление может грозить до 10 лет лишения свободы.