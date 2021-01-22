Статус многодетной семьи теперь можно получить на госуслугах и в МФЦ

Теперь заиметь статус многодетной семьи станет проще. Сроки уменьшились в 2,5 раза, а получить услугу можно в МФЦ и на портале Госуслуг.

Процессный офис Ленинградской области и комитет соцзащиты населения был провел перепроектирование данной услуги. Информация об этом была размещена на сайте правительства Ленобласти.

Раньше документ, подтверждающий статус многодетной семьи, выдавали в районном отделении соцзащиты. Теперь данными полномочиями наделили МФЦ. Это позволит исключить из всего процесса транспортировку документов между ведомствами. Срок предоставления услуги должен сократиться с 30 до 12 рабочих дней.

Оформление услуги возможно через подачу заявления в местное отделение МФЦ или на портале Госуслуг. Также это можно сделать на региональном портале . При обращении одного из заявителей, в филиале МФЦ бесплатно сделают фотографии для документа.