Самолет, летевший в Москву из Петербурга, развернули обратно

Рейс авиакомпании «Россия», следовавший из Пулково во Внуково, отменили прямо в воздухе. Пассажиры были вынуждены вернуться обратно в место отправления.

О технических неполадках на борту самолета стало известно Фонтанке. По данным сервиса flightradar, рейс SU 6035 вылетел из Пулково в шесть вечера по МСК и через 1,5 часа должен был долететь до московского Внуково. Однако над Новгородской областью борт трижды развернулся в воздухе и отравился обратно в Петербург. Через час после пассажиры вернулись в место отправления.

«Экипаж рейса Санкт-Петербург — Внуково принял решение о возврате в аэропорт вылета по техническим причинам», — сообщили в авиакомпании. В Москву пассажиров отправят другим бортом, его уже готовят к рейсу.