Злоумышленник выхватил у него сумку с деньгами и скрылся.

В пятницу, 22 января, в Кировском районе Санкт-Петербурга недобросовестный пассажир украл сумку с деньгами у кондуктора трамвая.Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел в тот момент, когда трамвай проезжал по проспекту Маршала Жукова. Внезапно злоумышленник набросился на 58-летнего кондуктора, выхватил у него сумку и сбежал. Как выяснилось позже, там было 4000 рублей.

Возбуждено уголовное дело, полиция разыскивает грабителя.