Населенные пункты Ленобласти, где 24 января выявлены 224 новых заражения COVID-19

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 224 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 24 декабря.

Управление Роспотребнадзора приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.

Бокситогорский район: Бокситогорск (+9), Пикалево (+1), Совхозный (+1).

Бокситогорск (+9), Пикалево (+1), Совхозный (+1). Волосовский район: Волосово (+2), Бегуницы (+3), Яблоницы (+1), Рабитицы (+1).

Волосово (+2), Бегуницы (+3), Яблоницы (+1), Рабитицы (+1). Волховский район: Волхов (+3), Сясьстрой (+1), Паша (+2), Вындин Остров (+1), Бережки (+2).

Волхов (+3), Сясьстрой (+1), Паша (+2), Вындин Остров (+1), Бережки (+2). Всеволожский район: Мурино (+13), Всеволожск (+5), Кудрово (+2), Янино-1 (+1), Новое Девяткино (+1), Разметелево (+1), Кузьмоловский (+1), пгт. им. Морозова (+1), Старая (+2), Новосергиевка (+1), Вартемяги (+2), Романовка (+2), Бугры (+3), Агалатово (+2), Дубровка (+1), Павлово (+2), Углово (+1).

Мурино (+13), Всеволожск (+5), Кудрово (+2), Янино-1 (+1), Новое Девяткино (+1), Разметелево (+1), Кузьмоловский (+1), пгт. им. Морозова (+1), Старая (+2), Новосергиевка (+1), Вартемяги (+2), Романовка (+2), Бугры (+3), Агалатово (+2), Дубровка (+1), Павлово (+2), Углово (+1). Выборгский район: Выборг (+12), Гончарово (+2), Рощино (+2), Светогорск (+2), Гаврилово (+1), Возрождение (+1).

Выборг (+12), Гончарово (+2), Рощино (+2), Светогорск (+2), Гаврилово (+1), Возрождение (+1). Гатчинский район: Гатчина (+12), Тайцы (+2), Вырица (+1), Коммунар (+1), Покровская (+1), Ивановка (+1), Малые Колпаны (+1), Большие Колпаны (+1), Сусанино (+1), Семрино (+1).

Гатчина (+12), Тайцы (+2), Вырица (+1), Коммунар (+1), Покровская (+1), Ивановка (+1), Малые Колпаны (+1), Большие Колпаны (+1), Сусанино (+1), Семрино (+1). Кингисеппский район: Кингисепп (+6), Котельский (+1), Домашово (+1).

Кингисепп (+6), Котельский (+1), Домашово (+1). Киришский район: Глажево (+1), Кириши (+13), Пчевжа (+1), Новая (+1).

Глажево (+1), Кириши (+13), Пчевжа (+1), Новая (+1). Кировский район: Кировск (+5), Шлиссельбург (+3), Назия (+1), Молодцово (+1), Мга (+1).

Кировск (+5), Шлиссельбург (+3), Назия (+1), Молодцово (+1), Мга (+1). Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+8).

Лодейное Поле (+8). Ломоносовский район: Аннино (+1), Новогорелово (+1), Горбунки (+1).

Аннино (+1), Новогорелово (+1), Горбунки (+1). Лужский район: Луга (+2), Ям-Тесово (+1), Слапи (+1), Толмачево (+2), Жельцы (+1), Дзержинского (+1), Серебрянский (+1), Скреблово (+2).

Луга (+2), Ям-Тесово (+1), Слапи (+1), Толмачево (+2), Жельцы (+1), Дзержинского (+1), Серебрянский (+1), Скреблово (+2). Подпорожский район: Винницы (+1), Подпорожье (+8), Вознесенье (+2), Важины (+1).

Винницы (+1), Подпорожье (+8), Вознесенье (+2), Важины (+1). Приозерский район: Приозерск (+4), Саперное (+2), Коммунары (+1), Красноозерное (+2).

Приозерск (+4), Саперное (+2), Коммунары (+1), Красноозерное (+2). Сланцевский район: Сланцы (+10), Гусева Гора (+1), Попкова Гора (+1), Выскатка (+1).

Сланцы (+10), Гусева Гора (+1), Попкова Гора (+1), Выскатка (+1). Тихвинский район: Тихвин (+10), Бор (+2), Мелегежская Горка (+3).

Тихвин (+10), Бор (+2), Мелегежская Горка (+3). Тосненский район: Тосно (+2), Никольское (+2), Ульяновка (+1), Лисино-Корпус (+1), Любань (+1), Горки (+1).

Актуальные разделения по зонам в Ленинградской области: