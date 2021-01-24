Населенные пункты Ленобласти, где 24 января выявлены 224 новых заражения COVID-19

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 224 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 24 декабря.
Управление Роспотребнадзора приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.
- Бокситогорский район: Бокситогорск (+9), Пикалево (+1), Совхозный (+1).
- Волосовский район: Волосово (+2), Бегуницы (+3), Яблоницы (+1), Рабитицы (+1).
- Волховский район: Волхов (+3), Сясьстрой (+1), Паша (+2), Вындин Остров (+1), Бережки (+2).
- Всеволожский район: Мурино (+13), Всеволожск (+5), Кудрово (+2), Янино-1 (+1), Новое Девяткино (+1), Разметелево (+1), Кузьмоловский (+1), пгт. им. Морозова (+1), Старая (+2), Новосергиевка (+1), Вартемяги (+2), Романовка (+2), Бугры (+3), Агалатово (+2), Дубровка (+1), Павлово (+2), Углово (+1).
- Выборгский район: Выборг (+12), Гончарово (+2), Рощино (+2), Светогорск (+2), Гаврилово (+1), Возрождение (+1).
- Гатчинский район: Гатчина (+12), Тайцы (+2), Вырица (+1), Коммунар (+1), Покровская (+1), Ивановка (+1), Малые Колпаны (+1), Большие Колпаны (+1), Сусанино (+1), Семрино (+1).
- Кингисеппский район: Кингисепп (+6), Котельский (+1), Домашово (+1).
- Киришский район: Глажево (+1), Кириши (+13), Пчевжа (+1), Новая (+1).
- Кировский район: Кировск (+5), Шлиссельбург (+3), Назия (+1), Молодцово (+1), Мга (+1).
- Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+8).
- Ломоносовский район: Аннино (+1), Новогорелово (+1), Горбунки (+1).
- Лужский район: Луга (+2), Ям-Тесово (+1), Слапи (+1), Толмачево (+2), Жельцы (+1), Дзержинского (+1), Серебрянский (+1), Скреблово (+2).
- Подпорожский район: Винницы (+1), Подпорожье (+8), Вознесенье (+2), Важины (+1).
- Приозерский район: Приозерск (+4), Саперное (+2), Коммунары (+1), Красноозерное (+2).
- Сланцевский район: Сланцы (+10), Гусева Гора (+1), Попкова Гора (+1), Выскатка (+1).
- Тихвинский район: Тихвин (+10), Бор (+2), Мелегежская Горка (+3).
- Тосненский район: Тосно (+2), Никольское (+2), Ульяновка (+1), Лисино-Корпус (+1), Любань (+1), Горки (+1).
Актуальные разделения по зонам в Ленинградской области:
- «Красная» (первая) зона – Всеволожский, Тихвинский, Тосненский, Выборгский и Гатчинский районы.
- «Желтая» (вторая) зона – Волосовский, Киришский, Приозерский, Кировский, Ломоносовский, Лужский и Сланцевский районы и округ Сосновый Бор.
- «Зеленая» (третья) зона – Волховский, Лодейнопольский, Подпорожский, Бокситогорский, Кингисеппский районы.