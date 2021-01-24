Фото: настоящие росгвардейцы задержали фальшивого в Петербурге

Неоднократно судимого мужчину в форме сотрудника Росгвардии задержали ночью 23 января в центре Санкт-Петербурга.

Патруль увидел мужчину в форменных куртке и шапке на набережной Фонтанки. По их данных, сотрудников Росгвардии в этом месте быть не должно было. Увидев идущих к нему настоящих росгвардейцев, мужчина попытался убежать.

Его догнали и задержали. У задержанного не оказалось документов. Его доставили в 78-й отдел полиции. В ходе разбирательств установлено, что он не является сотрудником правоохранительных органов и ранее был неоднократно судим.