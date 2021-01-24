Советник президента Молдавии обвинила русских в неуважении к языку молдаван

Советник президента Молдавии Алла Немеренко обвинила национальное меньшинство – в том числе и русских – в неуважении к языку коренных жителей республики. Об этом сообщает радио Sputnik.

«Я поражена тем, какое отсутствие уважения к румынскому языку, языку коренных жителей, проявляют некоторые из тех, кого моя страна тепло приняла и согрела на груди словно своих детей – армян, азербайджанцев, русских, белорусов», – заявила Алла Немеренко

После данного выступления исполняющий обязанности министра юстиции Фадей Нагачевский принес извинения представителям этносов за шовинистические (по словам самого политика) заявления Немеренко.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что спикер парламента обозначил претензии Эстонии на часть территорий Ленобласти.