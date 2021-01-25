Замдиректора НИИ уха, горла, носа в Санкт-Петербурге стал фигурантом дела о взятках

Следственными органами расследуется уголовное дело по статьям о злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки в отношении заместителя директора по клинической работе ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт уха, горла, носа и речи» (ЛОР НИИ), сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Санкт-Петербургу.
Как сообщает СК, мужчина был изобличён и задержан. В настоящее время ему предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.
По данным следствия, обвиняемый в период с 2018 по 2020 год требовал от сотрудников передавать ему часть денежных средств, начисленных им в качестве заработной платы и иных дополнительных выплат.
По данным сайта института, замдиректора по клинической работе является Олег Коноплев, он же главврач учреждения. Имеет звание заслуженный врач России.