Крупнейший пункт вакцинации от коронавируса планируется открыть в «Ленэкспо» в Санкт-Петербурге

Крупнейший пункт вакцинации от коронавируса планируется открыть в выставочном комплексе «Ленэкспо» в Санкт-Петербурге, в павильонах которого в настоящее время развернут временный госпиталь, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
Губернатор поручил медицинскому блоку проработать вопрос открытия в 1, 2 и 3-м павильонах «Ленэкспо» пункта вакцинации. Планируется, что в нем будут прививать сотрудников городских предприятий.
В настоящее время от предприятий поступили заявки на вакцинацию более 60 000 сотрудников.
К концу января в Санкт-Петербурге откроется еще около 30 новых пунктов вакцинации на базе поликлиник.
Ранее сообщалось, что в четверг в Санкт-Петербург поступило 62 550 доз вакцины «Спутник V». Ранее поступило свыше 42 000 доз этой вакцины и 1000 доз вакцины «ЭпиВакКорона».