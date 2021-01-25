Крупнейший пункт вакцинации от коронавируса планируется открыть в «Ленэкспо» в Санкт-Петербурге

Крупнейший пункт вакцинации от коронавируса планируется открыть в выставочном комплексе «Ленэкспо» в Санкт-Петербурге, в павильонах которого в настоящее время развернут временный госпиталь, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.

«Сейчас идёт снижение числа больных, которые лечатся в стационаре, многие выписываются. Запас коек приличный. Мы можем организовать в «Ленэкспо» массовую вакцинацию», — сказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, слова которого приводятся в сообщении.

Губернатор поручил медицинскому блоку проработать вопрос открытия в 1, 2 и 3-м павильонах «Ленэкспо» пункта вакцинации. Планируется, что в нем будут прививать сотрудников городских предприятий.

В настоящее время от предприятий поступили заявки на вакцинацию более 60 000 сотрудников.

К концу января в Санкт-Петербурге откроется еще около 30 новых пунктов вакцинации на базе поликлиник.

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Ранее сообщалось, что в четверг в Санкт-Петербург поступило 62 550 доз вакцины «Спутник V». Ранее поступило свыше 42 000 доз этой вакцины и 1000 доз вакцины «ЭпиВакКорона».