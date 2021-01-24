Эксперт ВОЗ посоветовала не планировать беременность полгода после прививки от COVID-19

Об этом сообщает радио Sputnik со ссылкой на акушера-гинеколога, эксперта ВОЗ, специалиста общественного здравоохранения Любовь Ерофееву.

Любовь Ерофеева посоветовала женщинам репродуктивного возраста поскорее пройти вакцинацию, чтобы планировать беременность. Прививка даст иммунитет и поможет избежать заражения инфекцией.

По словам специалиста, не стоит беременеть в течение шести месяцев после вакцинации. Если же женщина уже ждет ребенка, то ей нужно пока отказаться от вакцинации.

«Беременных женщин вовсе не прививают, это высокий риск для жизни и здоровья и матери, и малыша», – сообщала Любовь Ерофеева

Также врач порекомендовала перед планированием зачатия сделать анализ на антитела и узнать о состоянии иммунитета.

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