Петербургские медики заявили о постепенном снижении влияния новогодних праздников в городе, что означает остановку резкого прироста КОВИД-заболевших. По мнению медиков, город может задуматься о ступенчатом снятии ограничений. Какие запреты действуют до сих пор, вспомнили с Невскими новостями.

Общие правила

По данным официального сайте Оперативного штаба РФ, для петербуржцев все еще рекомендован режим самоизоляции. Исключения — пожилые люди старше 65 лет, которым можно выходить из дома только в неотложных случаях. В общественных местах, в том числе и в транспорте, введен масочно-перчаточный режим. В черте города разрешены занятия физкультурой на улице и открытых объектах спорта, при этом запрещается проведение массовых мероприятий, численностью более 50 человек.

Сфера услуг

Петербургским театрам было разрешено принимать посетителей с 7 января, но если первые дни заполняемость не должна была превышать 25 % зала, то с 16 января до 50 %. Городские музеи и Ленинградский зоопарк открыли свои двери 11 января. Рестораны, кафе, бары и другие организации общественного питания могут работать до 23:00, однако в ночное время (с 23:00 до 06:00) обязаны быть закрытыми. Магазины, кинотеатры торгово-развлекательных комплексов, салоны красоты и парикмахерские работают в обычном режиме без ограничений. Разумеется, все эти правила действуют с учётом социальной дистанции и масочно-перчаточного режима. Временно приостановлен доступ в аквапарки и океанариумы.

Поликлиники и школы

Диспансеризация и проведение плановых профилактических медицинских осмотров в поликлиниках, согласно постановлению от ноября 2020 года, приостановлены. Работают образовательные организации (детсады, школы и вузы), в том числе с применением дистанционного обучения. Также гостей принимают отели, санатории, пансионаты, дома отдыха. Работают и санаторно-курортные организации (однако здесь размещение возможно только по медицинским показаниям).

Последний раз, в Петербурге, ограничения связанные с КОВИД, смягчали прямо перед Новым годом, по настоятельной рекомендации из администрации президента. Таким образом постепенное снижение заболеваемости коронавирусом, будет приводить к дальнейшим послаблениям КОВИД-ограничений в Петербурге, сообщают Невские новости.