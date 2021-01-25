Россия снимает ограничения на въезд для граждан Финляндии, Вьетнама, Индии и Катара, авиасообщение с этими странами возобновится с 27 января, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу российского кабмина.

Для граждан ещё четырёх стран снимаются ограничения на въезд в Россию, введённые из-за распространения коронавируса. Международное сообщение возобновляется с данными государствами на взаимной основе. Граждане Финляндии, Вьетнама, Индии и Катара смогут посещать Россию, а россияне в свою очередь также могут улететь в любую из этих стран.

Ранее генконсульство Финляндии заявило, что коронавирусные ограничения на въезд в Суоми остаются в силе.