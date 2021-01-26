В Кудрово ранним утром горели автомобили — фото

Ранним утром вторника, 26 января, на проспекте Строителей в Кудрово вспыхнул припаркованный Mercedes.

Затем пламя перекинулось и на соседние автомобили. Прибывшие на место происшествия пожарные оперативно справились с возгоранием, однако автомобили серьезно пострадали. По словам очевидцев, пострадали еще 2 автомобиля. Информация о пострадавших не поступала.

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