В Кудрово ранним утром горели автомобили — фото

Ранним утром вторника, 26 января, на проспекте Строителей в Кудрово вспыхнул припаркованный Mercedes.
Затем пламя перекинулось и на соседние автомобили. Прибывшие на место происшествия пожарные оперативно справились с возгоранием, однако автомобили серьезно пострадали. По словам очевидцев, пострадали еще 2 автомобиля. Информация о пострадавших не поступала.
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
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