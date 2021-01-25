Фото: возле Торошковичей перевернулся грузовик

По информации ivbg.ru, 25 января грузовик с песком перевернулся на трассе возле деревни Торошковичи в Лужском районе Ленинградской области.

Содержимое кузова высыпалось на обочину. Водитель пережил ДТП и смог самостоятельно покинуть машину. Его госпитализировали. По предварительным данным, врачи диагностировали у пациента перелом руки.

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Ранее ivbg.ru сообщал о том, как Volkswagen Polo сервиса «Делимобиль» съехал в ручей и застрял на Ручьевском проспекте в Мурино Всеволожского района. Водитель просто ушел, оставив автомобиль в канаве.