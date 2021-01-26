Оргкомитет ЕВРО-2020 запустил футбольный квест по Санкт-Петербургу, сообщили в пресс-службе оргкомитета турнира в Санкт-Петербурге.

Чемпионат Европы, сохранивший название ЕВРО-2020, должен пройти в 12 городах Европы, в том числе в Санкт-Петербурге, с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Квест «Футбольный Петербург» позволит совершить виртуальную прогулку по Санкт-Петербургу, совмещённую с футбольной викториной. Пройти его можно на компьютере, мобильном телефоне или во время реальной поездки в Северную столицу, зайдя на сайт quest.welcome2020.ru. Кроме традиционного формата с вопросами и ответами квест содержит три полноценные экскурсии – по Дворцовой площади, окрестностям Мариинского театра и стадиону «Динамо». Участников ждут 75 вопросов, разделённых на темы «Футбол», «Культура» и «ЕВРО».

«Проведение массовых мероприятий ограничено, и мы ищем новые форматы взаимодействия с аудиторией. Поэтому и решили предложить популярный формат квеста, совместив в нем футбол, историю и искусство, – отметил генеральный директор оргкомитета ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин. – Уверен, тут будет шанс, и улыбнуться, и проверить свою эрудицию, и узнать что-то новое».

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Дополнительный стимул – возможность побороться за призы, в том числе билеты на матчи чемпионата Европы по футболу. По два билета на ЕВРО-2020 достанутся пятерым победителям квеста. Счастливчики, которые смогут вживую увидеть матчи, будут выбраны из 50 финалистов случайным образом. Остальных участников, лучше других ответивших на вопросы, ждут призы с символикой ЕВРО-2020.