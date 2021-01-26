Анна Кузнецова: самому маленькому ребенку из задержанных на несогласованной акции 9 лет

Самому маленькому ребёнку из задержанных в ходе несогласованной акции в субботу 9 лет, заявила уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее Кузнецова сказала, что порядка 300 несовершеннолетних задержаны на несогласованных акциях в регионах России, из них в Москве около 70, в Санкт-Петербурге – порядка 30 детей.

«Самый маленький пока, естественно еще данные сверяются, еще свежи все эти события, ему 9 лет, я с ним поговорила. Когда услышала, что в Москве 9 и 12 лет ребятишки оказались в участке, их задержали как раз на митинге, взрослые пытались не пустить их в гущу событий… они оказались в участке, ожидая маму», — сказала Кузнецова в ответ на вопрос, сколько лет самому маленькому ребёнку из задержанных полицией в ходе несогласованной субботней акции.

Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности, как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают «определённые провокаторы», действия которых «нам хорошо понятны».

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Крупнейшая из акций 23 января состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около 4 тысяч человек. На сайте столичного омбудсмена Татьяны Потяевой предварительно сообщалось о задержании в столице более тысячи человек. По факту событий в столице уже возбуждены уголовные дела о «применении насилия к представителю власти», перекрытии дорог, уничтожении имущества и хулиганстве.