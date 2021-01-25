Детский омбудсмен Санкт-Петербурга рассказала о задержаниях несовершеннолетних на акции

Во время несогласованной акции в Санкт-Петербурге были случаи задержания несовершеннолетних, правоохранители передавали их родителям, сообщает аппарат городского уполномоченного по правам ребёнка Анны Митяниной.

«В период проведения несанкционированной акции в Санкт-Петербурге 23 января были случаи задержания несовершеннолетних граждан. Их количество станет известно после представления данных уполномоченными органами. При задержании несовершеннолетних должностные лица правоохранительных органов связывались с родителями и передавали детей им», — говорится в сообщении.

Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности, как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывали «определённые провокаторы», действия которых «нам хорошо понятны».