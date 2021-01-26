Видео: голый и очень неадекватный мужчина кричал на ночных улицах Петербурга

На улице Корнеева в Кировском районе Санкт-Петербурга ночью 26 января полиция задержала голого мужчину, который бегал под окнами жилых домов, кричал и вел себя неадекватно.

По информации ivbg.ru, видео, опубликованное в telegram-канале «Невские Новости», снято возле дома № 12 по улице Корнеева. На нем запечатлены несколько стадий поведения обнаженного мужчины: сидит в грязи, обхватив голову, а потом бежит и кричит.

Этим мужчина занимался в течение некоторого времени, пока его не задержали. Он не пытался скрыться от сотрудников полиции. Предполагаемая причина такого поведения – опьянение, алкогольное или наркотическое.

Видео: t.me/nevnov