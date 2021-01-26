Предпринимателей Ленобласти приглашают на учебу

В рамках нацпроекта «Цифровая экономика» регион готов обучить цифровым компетенциям более 4700 предпринимателей.

Поучаствовать в программе бесплатно могут руководители и сотрудники малых и средних предприятий Ленобласти. Для этого нужно подать заявку на сайте. Обучение проводится в онлайн-формате по семи программам: «Цифровой маркетинг и медиа», «Цифровой дизайн», «Программирование и создание IT-продуктов», «Разработка мобильных приложений», «Большие данные», «Искусственный интеллект», «Интернет вещей» и длится в среднем 16 часов.

Каждый студент по окончанию обучения получит диплом о повышении квалификации, а предприятие — квалифицированную электронную подпись. Напомним, что ЦЭП можно использовать, например, для сдачи отчетности, участии в торгах.

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Напомним, что образовательные организации Ленобласти смогут обучать цифровым навыкам жителей всей РФ. Стоимость обучения возмещается образовательным организациям из средств федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» нацпроекта «Цифровая экономика». Оператором федерального проекта является Университет 2035. Подробнее о возможности участия образовательных организаций в проекте — здесь.