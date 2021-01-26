Подробности: годовалую девочку могли накормить метадоном – все из-за квартиры в Никольском

Как сообщал ivbg.ru, поздно вечером 24 января годовалую девочку из Никольского госпитализировали с наркотическим отравлением. Редакции ivbg.ru стали известны подробности происшествия.

Мать ребенка по имени Мария сообщила полиции, что ненадолго оставила дочь в комнате, а когда вернулась с кухни, ей было уже плохо. От нее пахло одеколоном. Один из братьев Марии (женщина живет с двумя братьями) сообщил, что девочка «выпила одеколон».

Полицейские задержали мужчин. По одной из версий, кто-то из них мог подсыпать наркотическое вещество в детскую смесь. В ходе осмотра места происшествия следователи изъяли шприцы и пакет со следами порошкообразного вещества. Причина – в квартире.

Мария прописана на улице Первомайском в Никольском вместе с братьями и матерью. Она предложила приватизировать и продать муниципальную квартиру, взять ипотеку и разъехаться. Но семья оказалась резко против. Мария предполагает, что дочь накормили метадоном после ссоры из-за квартиры, а одеколоном облили, чтобы запутать следы.