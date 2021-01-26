В Ленобласти с размахом отметят 800-летие князя Александра Невского

В честь святого благоверного князя на территории региона пройдут выставки и фестивали, появятся новые турмаршруты и парк.

«Александр Невский – это пример государственного мужа, патриота, человека, который беззаветно любил свой народ и свою страну, защищал нашу Родину. Вся его жизнь – это служение Отечеству. Его имя стало одним из символов не только России, но и всей русской цивилизации. Я хочу, чтобы мы не просто провели праздничные мероприятия, но оставили бы след для жителей Ленобласти, наших гостей, туристов», ─ сказал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Сегодня, 26 января, в регионе обсудили программу торжественных мероприятий по случаю Дня рождения великого князя. Александр Дрозденко лично возглавит организационный комитет, который займется подготовкой всех праздничных мероприятий.

Так в деревне Пустынка Тосненского района откроют памятник Александру Невскому, а рядом создадут природно-исторический парк площадью 4,75 га с часовней посредине. По легенде, именно там молился Александр Невский перед битвой со шведами.

Также на правом берегу реки Тосна откроют новый духовно-исторический туристический маршрут. В проекте ─ создание туристско-рекреационных объектов «Водская пятина», «Славянская деревня» и «Место молитвы князя Александра Невского».

Всего же в регионе запланировано несколько десятков мероприятий в том числе военно-исторический фестиваль в Старой Ладоге.