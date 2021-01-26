Названы имена первых космических туристов, которые полетят на Crew Dragon на МКС

Американская частная компания Axiom Space назвала имена первых космических туристов, которые полетят на корабле Crew Dragon на МКС.

Вместе с командиром – бывшим астронавтом НАСА Майклом Лопесом-Алегриа – на станцию отправятся американский инвестор Ларри Коннор, его коллега из Канады Марк Пати и израильский бизнесмен и бывший пилот истребителя Эйтан Стиббе.

Ранее сообщалось, что в экипаж Crew Dragon может быть включен актер Том Круз и кинорежиссер Даг Лайман, который намеревался снять в космосе художественный фильм. Полет намечается в конце 2021 года.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, как прах актера из сериала Star Trek 12 лет тайно хранился на МКС.