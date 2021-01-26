В Петербург, по мнению синоптиков, ненадолго пришла короткая оттепель. Выясняем, как подобные перепады температуры влияют на животных в Ленинградском зоопарке.

Теплый фронт со стороны Средиземного моря принёс короткую оттепель. Но как рассказали в Ленинградском зоопарке, многие животные предпочли бы холода, внезапному потеплению. Медведям больше по душе снег и небольшой мороз. Полярные совы не так сильно переживают из-за изменения температуры, куда больше они реагируют на продолжительность светового дня, увеличение которого указывает на скорое наступление весны. Сурки тоже должны были почувствовать надвигающееся потепление, но из зимней спячки выходить не спешат, рассказала главный зоотехник зоопарка Ольга Волкова в эфире телеканала «Санкт-Петербург».