Герои «Дороги жизни»: на берегу Ладожского озера может появиться уникальный памятник

Как сообщает PRO-Отрадное, недалеко от места прорыва блокады Ленинграда может появиться монумент из шести бронзовых фигур в полный рост на постаменте в виде карты Ладожского озера.

Проект предложен Благотворительным фондом «Центр помощи жертвам социальных проблем, терроризма и военных конфликтов» и приурочен к 80-ой годовщине прорыва кольца блокады.

«Мы хотим внести вклад в сохранение памяти о подвиге нашего народа в период блокады Ленинграда. Я надеюсь, благое намерение воплотится в жизнь и, возможно, нас услышит руководство Ленинградской области», – сообщил руководитель фонда Артур Аванесян

На монументе также может быть установлена информационная стела, рассказывающая о вкладе «Дороги жизни» в победу над Германией. Проект нашел поддержку у руководителя музейно-мемориального комплекса «Дорога жизни» Юрия Щеглова.

«Я думаю, памятник хорошо впишется в парковый ансамбль, у нас есть место под него на берегу Ладожского озера», – отметил Юрий Маркович

Руководитель музейно-мемориального комплекса подчеркнул, что будет рад, если в правительстве Ленинградской области поддержат идею.