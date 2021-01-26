Бедствующий общепит торопит власти Петербурга с отменой ограничений по COVID-19

Как сообщают «Невские Новости», Союз рестораторов Рубинштейна определил три главных ограничения, от которых общепиту хотелось бы избавиться как можно скорее.
В Петербурге резко сократилось число заболевших COVID-19. За прошедшие сутки в городе медики выявили 1 510 заболевших. Это на 600 с лишним человек меньше, чем днем ранее. Летальная статистика почти не изменилась: 58 человек против вчерашних 59. На фоне этого рестораторы города надеются, что такое ощутимое снижение количества заболевших станет поводом снять ограничение с общепита.
Председатель Союза рестораторов Рубинштейна Павел Штейнлухт рассказал, снятие каких ограничений они ждут в скором времени.
26 января прошло заседание экспертного совета по ресторанному бизнесу, на котором представители общепита обсудили снятия ограничений и формулировали запросы к городскому правительству.
Рестораторы надеются, что работа их Совета принесет пользу как им, так и коллегам по отрасли. Он отметили, что таким образом пытаются наладить диалог между бизнесом и властью.
По итогу собрания рестораторы отметили три основных пункта, которые они бы хотели изменить в формате своей работы.
Продлить время работы
В настоящее время гостям разрешено находиться в петербургских заведениях до 23:00. Как отметил представитель рестораторов, власти города принимали это ограничение для того, чтобы не допустить вечерних гуляний и своеобразных «братаний» в ночных клубах. Однако эта мера очень серьезно бьет по ресторанам, в которые люди приходят просто поесть.
Приоткрыть фуд-корты
Фуд-корты сейчас все еще находятся в положении локдауна. Большое количество их сотрудников из-за этого осталось без работы. Как отметил ресторатор, некоторые люди вынуждены ездить в другой конец города или искать себе работу в Ленинградской области, чтобы не остаться «у разбитого корыта». Представители общепита предлагают использовать эти пространства в ТЦ частично.
Открыть рестораны в ТЦ
Еще одно желание представителей общепита — открыть рестораны, которые имеют отдельный вход и помещение на территории торговых центров. Заведения не намерены менять расположение столов, продиктованное условиями пандемии, и обязуются исполнять все остальные требования Роспотребнадзора.
Штейнлухт подчеркивает, что сейчас общепит находится в состоянии катастрофы. Каждый день наносит сумасшедший ущерб. В результате, многие проекты закрываются и продолжат закрываться дальше.