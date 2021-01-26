Бедствующий общепит торопит власти Петербурга с отменой ограничений по COVID-19

Как сообщают «Невские Новости», Союз рестораторов Рубинштейна определил три главных ограничения, от которых общепиту хотелось бы избавиться как можно скорее.

В Петербурге резко сократилось число заболевших COVID-19. За прошедшие сутки в городе медики выявили 1 510 заболевших. Это на 600 с лишним человек меньше, чем днем ранее. Летальная статистика почти не изменилась: 58 человек против вчерашних 59. На фоне этого рестораторы города надеются, что такое ощутимое снижение количества заболевших станет поводом снять ограничение с общепита.

Председатель Союза рестораторов Рубинштейна Павел Штейнлухт рассказал, снятие каких ограничений они ждут в скором времени.

26 января прошло заседание экспертного совета по ресторанному бизнесу, на котором представители общепита обсудили снятия ограничений и формулировали запросы к городскому правительству.

«Все делится на два блока. Первый — это снятие ограничений, второй — это возможные варианты поддержки бизнеса. Сейчас ресторанный бизнес как находился в сложной ситуации, так и продолжает находиться», — отметил Штейнлухт

Рестораторы надеются, что работа их Совета принесет пользу как им, так и коллегам по отрасли. Он отметили, что таким образом пытаются наладить диалог между бизнесом и властью.

«Работа Совета в том, чтобы осуществлять диалог между бизнесом и властью, для того, чтобы итогами были мудрые, взвешенные и продуманные вперед решения», — отметил глава Союза

По итогу собрания рестораторы отметили три основных пункта, которые они бы хотели изменить в формате своей работы.

Продлить время работы

В настоящее время гостям разрешено находиться в петербургских заведениях до 23:00. Как отметил представитель рестораторов, власти города принимали это ограничение для того, чтобы не допустить вечерних гуляний и своеобразных «братаний» в ночных клубах. Однако эта мера очень серьезно бьет по ресторанам, в которые люди приходят просто поесть.

«Мы надеемся, что это ограничение будет снято или приведено к формату, когда 23:00 это не точка для полного закрытия заведения, а время, когда ресторан пробивает последний чек. В таком случае человек может поесть свое блюдо до 00:00. Этот час очень важен для ресторанного бизнеса, потому что основная часть заработка приходится на вечерний сервис», — подчеркивает Штейнлухт

Приоткрыть фуд-корты

Фуд-корты сейчас все еще находятся в положении локдауна. Большое количество их сотрудников из-за этого осталось без работы. Как отметил ресторатор, некоторые люди вынуждены ездить в другой конец города или искать себе работу в Ленинградской области, чтобы не остаться «у разбитого корыта». Представители общепита предлагают использовать эти пространства в ТЦ частично.

«Фуд-корты могли бы использоваться частично. Они могут обеспечить хороший уровень безопасности. На всех этапах запретов, они страдали больше всех», — отметил ресторатор

Открыть рестораны в ТЦ

Еще одно желание представителей общепита — открыть рестораны, которые имеют отдельный вход и помещение на территории торговых центров. Заведения не намерены менять расположение столов, продиктованное условиями пандемии, и обязуются исполнять все остальные требования Роспотребнадзора.

«В плане расположения столов в ресторане, мы поддерживаем Роспотребнадзор, потому что заинтересованы в том, чтобы победить пандемию. Расстояние между столами, маски, перчатки — это инструменты борьбы», — заявил Штейнлухт

Штейнлухт подчеркивает, что сейчас общепит находится в состоянии катастрофы. Каждый день наносит сумасшедший ущерб. В результате, многие проекты закрываются и продолжат закрываться дальше.