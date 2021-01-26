Из главной елки Петербурга сделают часы

Главную городскую елку Северной столицы высушат и переработают для дальнейшего создания из полученного сырья различных сувениров. Первым из них станут деревянные часы.

О судьбе новогодней ели рассказал Андрей Чистяков, директор Городского центра рекламы и праздничного оформления. Эскиза будущей поделки пока нет. Работу над созданием сувенирных часов начнут после сушки дерева. По словам чиновника, на изготовление пойдет только часть ствола дерева.

Из оставшегося сырья, по словам чиновника, возможно сделают другие сувениры. Полученные поделки собираются подарить детским социальным заведениям города.