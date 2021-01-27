В Луге вспоминают святую дату, знаковую для всего человечества

Сегодня, 27 января, в годовщину снятия блокады Ленинграда губернатор Ленобласти вместе с ветеранами и волонтерами возложил цветы к стеле «Город воинской славы» в сквере Славы в Луге.

«Мы сегодня вспоминаем святую дату, знаковую для всего человечества. Эта дата позволила всем ленинградцам почувствовать себя свободными. Война ещё продолжалась, но самое страшное уже осталось позади. Но не было бы Великой Победы без героев лужской земли, полтора месяца сдерживавших фашистов на подступах к Ленинграду. Эти полтора месяца легли в основу Победы», — отметил Александр Юрьевич.

Напомним, что с 10 июля по 24 августа 1941 года на Лужском рубеже шли ожесточенные бои советских бойцов с гитлеровской армией. Гитлеровские войска группы «Север» были задержаны на 45 дней. В то время как оборону держали ленинградцы-добровольцы, из города на Неве успели эвакуировать почти полмиллиона мирных жителей. По оценке историков, оборона Лужского рубежа оказала огромное влияние на весь дальнейший ход Великой Отечественной войны: противник столкнулся с невиданным доселе сопротивлением, созданный нацистами миф о возможности молниеносной войны был полностью развенчан.

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