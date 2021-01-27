В Луге вспоминают святую дату, знаковую для всего человечества

Сегодня, 27 января, в годовщину снятия блокады Ленинграда губернатор Ленобласти вместе с ветеранами и волонтерами возложил цветы к стеле «Город воинской славы» в сквере Славы в Луге.
Напомним, что с 10 июля по 24 августа 1941 года на Лужском рубеже шли ожесточенные бои советских бойцов с гитлеровской армией. Гитлеровские войска группы «Север» были задержаны на 45 дней. В то время как оборону держали ленинградцы-добровольцы, из города на Неве успели эвакуировать почти полмиллиона мирных жителей. По оценке историков, оборона Лужского рубежа оказала огромное влияние на весь дальнейший ход Великой Отечественной войны: противник столкнулся с невиданным доселе сопротивлением, созданный нацистами миф о возможности молниеносной войны был полностью развенчан.
Как уже ранее писал ivbg.ru, Министерство обороны России рассекретило и выложило на своём сайте уникальные архивные документы к 75-летию полного снятия фашистской блокады Ленинграда, основная часть опубликованных документов посвящена «Дороге жизни», проходившей через Ладогу и связывавшей город с тыловыми районами страны, сообщает военное ведомство.
«Мостотрест» показал видеоролик из архивных материалов о мостах Петербурга в период с 1941 по 1945 год. А Санкт-Петербургский Государственный университет выложил в открытом доступе книгу «Блокада в решениях руководящих партийных органов Ленинграда. 1941-1944 гг.», представленную историками СПбГУ. Издание содержит редкие, ранее не издававшиеся документы.