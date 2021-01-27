Депутаты Ленинградской области продлили время Второй мировой войны до 3 сентября 1945 года, выпустив специальный законопроект.

Инициатором законопроекта стала фракция коммунистов. Парламентарии приняли поправки во все законодательные акты, где фигурировала дата 2 сентября 1945 года, изменив ее на 3 сентября. Сделано это было из-за закона, подписанного президентом в апреле 2020 года, где есть абзац о том что 3 сентября 1945 — День окончания Второй мировой войны.

Также, благодаря поправкам должно расшириться количество граждан, подпадающих под категорию детей войны. Сообщает 47news.