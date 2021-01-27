Инспекторы ДПС в Карелии спасли тонувшую в реке девушку

Инспекторы дорожно-патрульной службы спасли жизнь тонущей в реке девушки у моста через реку Выг в городе Беломорск, сообщает пресс-служба регионального ГУМВД.

«В Карелии инспекторы дорожно-патрульной службы спасли жизнь тонущей в реке девушки… Вызволив ее из ледяной воды, полицейские поняли, что пострадавшая – 27-летняя местная жительница – не может передвигаться самостоятельно. Инспекторы взяли ее на руки, отнесли в патрульную машину, чтобы она согрелась, и вызвали бригаду скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, инцидент произошел в ночь на 25 января у моста через реку Выг. Во время патрулирования улиц Беломорска инспекторы дорожно-патрульной службы ГИБДД Владимир Ларин и Игорь Савинцев узнали от очевидца о прыгнувшем в реку человеке. Полицейские бросились на помощь, использовав при спасении буксировочный трос.

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Здоровью девушки ничего не угрожает. Решается вопрос о поощрении полицейских.