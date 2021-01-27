Названы самые перспективные для гостиничного бизнеса города России

Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Екатеринбург и Владивосток возглавили рейтинг самых привлекательных городов России для открытия новых сетевых гостиниц, сообщила консалтинговая компания Cushman & Wakefield, выполнившая опрос крупнейших международных и российских гостиничных операторов.

В средней части рейтинга оказались Казань, Омск, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Хабаровск, Краснодар, Пермь, Нижний Новгород, Красноярск и Челябинск. Замыкают двадцатку самых перспективных для гостиничного бизнеса российских городов Волгоград, Уфа, Калуга, Воронеж и Самара, указывается сообщении компании.

«Ожидаемо, что по результатам опроса первые два места в рейтинге разделили между собой две российские столицы. При этом выбор Сочи в качестве третьего по привлекательности рынка для гостиничных операторов может показаться неожиданностью, учитывая довольно серьёзную насыщенность рынка после завершения ОИ-2014 (Олимпийские игры — ред.). Однако сетевые гостиничные операторы уверены, что потенциал города-курорта для их бизнеса далеко не исчерпан», — говорится в нем.

Привлекательность Екатеринбурга для отельеров связана с тем, что это четвёртый по населению город страны и активно развивающийся административный, промышленный, финансовый и транспортный центр региона, обладающий неформальным статусом столицы Урала. Кроме того, как и в случае с Сочи, свою роль играет заметное увеличение доли внутреннего туризма, отмечается в сообщении.

Владивосток в свою очередь — крупнейший город на Дальнем Востоке и центр Дальневосточного федерального округа, но его туристическая инфраструктура остаётся недостаточно развитой. Такая диспропорция, по прогнозу Cushman & Wakefield, должна быть устранена уже в обозримом будущем, что обеспечивает активный интерес к городу со стороны всех крупнейших сетевых игроков рынка.

Относительно дальнейшего развития гостиничного сегмента в России в целом большинство гостиничных операторов настроены позитивно: 67% респондентов отметили, что большая часть проектов продолжается без отклонений от графика. Но только 10% опрошенных считают, что гостиничный сегмент в Москве, одном из двух самых значимых гостиничных рынков страны, восстановится до уровня 2019 года уже в 2022 году. Почти половина респондентов (48%) ожидают восстановления не ранее 2023 года, треть (32%) – не ранее 2024 года. Еще 10% назвали 2025 год.

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