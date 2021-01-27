Во Всеволожском районе сотня домов осталась без отопления

Об очередной аварии на теплотрассе сообщила администрация Муринского поселения. Жителям двух населенных пунктов района придется остаться без тепла почти га сутки.

На официальной странице администрации Муринского поселения Вконтакте, с 15:30 27 января до 28 января 11:30 в 92 жилых дома подача теплоэнергии будет прекращена. В зону аварии попали также детские учреждения в Новом Девяткино и Мурино. Причина отключения коммуникаций снова кроется в проведением аварийных работ.

Также в сообщении руководства поселения содержится информация по адресам, где нет отопления.