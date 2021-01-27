Шнуров написал заявление в полицию на Прихожина за угрозы

Сергей Шнуров в очередной раз оказался в центре скандала. Бывший вокалист «Ленинграда» сообщил, что продюсер Иосиф Пригожин угрожал ему побоями. За это он обратился в полицию.

Как сообщили в Telegram-канале «Mash», заявление от шоумена поступило в петербургское отделение полиции. Известно, что конфликт между звездами начался еще в период самоизоляции. Тогда Пригожин жаловался, что его доходы резко упали. Сергей Шнуров был возмущен подобными заявлениями известного и небедного продюсера и ответил на это высмеивающим стихотворением.

Иосиф Пригожин ответил Шнурову нецензурным высказыванием, что еще больше раззадорило экс-лидера «Ленинграда». Во втором стихотворении он упомянул певицу Валерию, которая является женой Пригожина.

В итоге именитый продюсер обронил фразу, что может поговорить с ним и «по-мужски». В итоге, Пригожину может грозить статья 119 УК РФ (Угроза убийством или причинение тяжкого вреда).