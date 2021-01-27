Подростки, сбежавшие из дома в Сосновом Бору, собирались отправиться Крым

В Сосновом Бору 26 января пропали трое подростков. Целые сутки поисковые службы и волонтеры занимались их поиском. На следующий день их нашли.

Марк Евдокимов, Петр Смирнов и Ярослав Глушко 26 января не пришли домой. Родители сразу забили тревогу и обратились в полицию. На территории области экстренно были организованы поиски пропавших детей.

В среду, 27 января, стало известно об том, что ребят нашли в Санкт-Петербурге. Парни хотели жить в Крыму у бабушки и дедушки одного из сбежавших. По мнению отца одного из детей, у ребят — юношеский максимализм.

Мотивы побега теперь выясняет полиция.