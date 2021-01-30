В Кингисеппе заметили краснокнижного дятла — фото

От большого пестрого дятла птица отличается более крупными размерами.

Фотографиями белоспинного дятла, занесенного в Красную книгу Ленобласти, поделилась жительница Кингисеппа на своей личной странице в соцсетях.

Белоспинный дятел считается одним из самых малозаметных и скрытных дятлов. Однако, он склонен доверять людям, поэтому хоть и не сразу, но довольно часто вылетает на открытые места.