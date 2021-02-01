На восьми федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 1 февраля

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 1 февраля при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленинградской области.
Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия):
- км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 12 ограничение скорости движения в направлении СПб с 08:00 до 19:00, устранение деформаций а/б покрытия;
- км 57-59 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций а/б покрытия;
- км 134 ограничение скорости движения в направлении СПб с 08:00 до 19:00, устранение деформаций а/б покрытия;
- км 136 ограничение скорости движения в направлении СПб с 08:00 до 19:00, устранение деформаций а/б покрытия;
- км 178 ограничение скорости движения в направлении СПб с 08:00 до 19:00, устранение деформаций а/б покрытия.
М-10 «Россия» (Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург):
- км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» (Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора):
- км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-114 «Вологда – Тихвин»:
- км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-181 «Скандинавия» (Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой).
- км 126, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.
А-181 «Магистральная»:
- км 95-112 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, забор проб грунта.
А-121 «Сортавала» (Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»):
- км 20-15 ограничение скорости движения в сторону Приозерска с 08:00 до 20:00, очистка снега от СБО;
- км 37-56 ограничение скорости движения в СПб с 08:00 до 20:00, механизированная очистка снега у СБО;
- км 73-74 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.
Р-23 (Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия):
- км 31 -32 ограничение скорости движения на Псков с 08:00 до 17:00, ремонт МБО.