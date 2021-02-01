Лжеполицейский лишил пенсионеров в Санкт-Петербурге 1,5 млн рублей на историях про ДТП

Мужчина, представлявшийся полицейским, задержан за мошенничества в отношении пенсионеров в Санкт-Петербурге на общую сумму более 1,5 миллиона рублей, сообщает пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«Сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали 35-летнего петербуржца, который обманывал пенсионеров и похищал у них крупные суммы денег», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, злоумышленник звонил пожилым людям, представлялся сотрудником полиции и говорил о том, что родственник стал виновником аварии.

«Как правило, неизвестный представлялся сотрудником ГИБДД и сообщал, что брат или сын пенсионера попал в аварию и по его вине погиб человек. Якобы чтобы родственник избежал уголовной ответственности, требуется крупная сумма денег – стандартной таксой было 500 тысяч рублей», — сказано в сообщении.

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