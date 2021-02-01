В рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на постройку дорог Петербурга был выделен 1 млрд рублей, как рассказал губернатор Беглов

В эфире «Радио России» Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал о планах по строительству дорог в городе, напомнив про выделенные из бюджета средства, в размере 1 миллиарда рублей. Это стало возможно благодаря вниманию президента, как отметил губернатор.

Напоминаем, что Петербург уже получал средства на достройку Лиговского путепровода и на начало строительства Широтной магистрали. Всего на ремонт дорог из бюджета было направлено около 4 млрд. рублей. В прошлом году в Петербурге отремонтировали 3 миллиона квадратных метров дорожной сети, сообщил источник в Невских новостях.